Капитан «Аталанты» Гомес написал детскую книгу

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес стал автором детской книги. Произведение уже можно купить в магазинах, передает Ole. В книги описывается жизнь и футбольная карьера 32-летнего футболиста.