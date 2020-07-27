Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги. Каждый назвал трёх игроков, расставив их по местам с 1-го по 3-е, учитывая ранжировку баллов (3 – за первое место, 2 – за второе, 1 – за третье).