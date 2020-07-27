Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает нападающего "Зенита" Артема Дзюбу лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2019/20. В минувшем сезоне Дзюба забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в чемпионате России, став лучшим ассистентом турнира.В источнике
С чего всё начиналось
Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги. Каждый назвал трёх игроков, расставив их по местам с 1-го по 3-е, учитывая ранжировку баллов (3 – за первое место, 2 – за второе, 1 – за третье).