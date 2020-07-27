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Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
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Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает нападающего "Зенита" Артема Дзюбу лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2019/20. В минувшем сезоне Дзюба забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в чемпионате России, став лучшим ассистентом турнира.В источнике
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С чего всё начиналось
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Лучший игрок сезона — Дзюба! За него проголосовал даже Карпин

Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги. Каждый назвал трёх игроков, расставив их по местам с 1-го по 3-е, учитывая ранжировку баллов (3 – за первое место, 2 – за второе, 1 – за третье).
Чемпионат 04:00
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Дзюба и Азмун выбрали друг друга в голосовании за лучшего игрока РПЛ

Metaratings 10:13
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Тренеры и капитаны клубов РПЛ признали Дзюбу лучшим игроком сезона. Итоги опроса: кто за кого голосовал

Sport24.ru 07:03 
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Акинфеев включил спартаковца в тройку лучших игроков РПЛ

Спорт-Экспресс 10:35
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