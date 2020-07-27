Выбирали не только мы – в голосовании также участвовали действующие на момент окончания сезона главные тренеры всех клубов РПЛ и их капитаны. Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги.