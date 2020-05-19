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Капитан «Уотфорда» отказался возобновить тренировки
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Форвард и капитан "Уотфорда" Трой Дини сообщил, что отказался возобновить тренировки. По словам англичанина, он не хочет рисковать, чтобы не подвергать риску свою семью.В источнике
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Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам во время пандемии

Sport24.ru 04:54 
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Капитан «Уотфорда» Дини не вернется к тренировкам с клубом. У его 5-месячного сына проблемы с дыханием

Sports.ru 04:49
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Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам

Чемпионат 04:37
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