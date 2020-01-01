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MetaratingsMetaratings
Капитан сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Рубин»
Metaratings
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • Tengrinews.kz
Полузащитник «Аль-Айна» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может перейти в «Рубин».В источнике
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Капитан сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Рубин»

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