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Кирилл Капризов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота»
Нева Спорт
  • Piter.tv0:20
Клуб НХЛ "Миннесота" объявил о подписании соглашения с российским форвардом Кириллом Капризовым. Об этом сообщает пресс-служба ХК.В источнике
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Капризов выбрал игровой номер в «Миннесоте»

Sportbox.RU 18:35
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Капризов будет играть под 97-м номером в «Миннесоте»

Sports.ru 15:45
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Капризов определился с игровым номером в «Миннесоте»

Sport24.ru 18:21 
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