«Карабах» узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

Поражение "Нефтчи" привело к снижению Азербайджана в рейтинге УЕФА >> В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, по итогам которой стало известно, что агдамский "Карабах" на этой стадии отбора сыграет с победителем пары "Легия" (Варшава, Польша) - "Дрита" (Косово).