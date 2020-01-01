НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Карамбе предлагает отправлять клубы в низшие дивизионы за расизм
Экс-игрок «Реала» и сборной Франции Кристиан Карамбе предложил свой вариант борьбы с расизмом. 49-летний француз призывает действовать жестко.В источнике
Подробнее о событии
alt

Карамбё предложил отправлять клубы в низшие лиги за расизм

Чемпионат 20:47
alt

Карамбе предлагает отправлять клубы в низшие дивизионы за расизм

Спорт-Экспресс 20:28
реклама
Главное
Новости