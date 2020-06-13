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Карамбё предложил отправлять клубы в низшие лиги за расизм
Бывший футболист «Реала» и сборной Франции Кристиан Карамбё выступил с предложением отправлять клубы в низшие лиги за проявления расизма их фанатами.В источнике
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Бывший игрок сборной Франции предложил отправлять клубы в низшие лиги за расизм

ProstoProSport 23:07 
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Экс-игрок сборной Франции предложил отправлять клубы в низшие дивизионы за расизм

Sport24.ru 22:34 
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Карамбё предложил отправлять клубы в низшие лиги за расизм

Чемпионат 20:47
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