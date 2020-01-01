НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Караваев назвал чемпионат, в котором хотел бы поиграть
Футбол России
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев пообщался со своими подписчиками в Instagram. Футболист ответил на вопрос, в каком клубе он хотел бы попробовать свои силы.В источнике
Подробнее о событии
alt

Караваев назвал чемпионат, в котором хотел бы поиграть

Евро-футбол.ру 15:10
alt

Вячеслав Караваев назвал Лигу, в которой хотел бы поиграть

Спорт день за днем 11:42
alt

Защитник «Зенита» Караваев рассказал, в каком из топ-5 европейских чемпионатов хотел бы поиграть

Футбол России 11:31
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости