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Карим Бензема: «Мечтаю о Золотом мяче»

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема оценил свой прогресс в нынешнем сезоне и поделился своей мечтой.
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33-летнего француза считают главным фаворитом на престижную индивидуальную награду.
Евро-футбол.ру
В нынешнем сезоне Бензема в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.
Чемпионат
Благодаря голам нападающего «Реал» смог выйти в финал Лиги чемпионов (сыграет с «Ливерпулем») и победить в чемпионате Испании.
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