Sport.ruКарим Бензема: «Мечтаю о Золотом мяче»Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема оценил свой прогресс в нынешнем сезоне и поделился своей мечтой.Sport.ru33-летнего француза считают главным фаворитом на престижную индивидуальную награду.Евро-футбол.руВ нынешнем сезоне Бензема в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.ЧемпионатБлагодаря голам нападающего «Реал» смог выйти в финал Лиги чемпионов (сыграет с «Ливерпулем») и победить в чемпионате Испании.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руЧемпионатSports.ruBetOnПодробнее о событииБензема рассказал, при каких условиях он сможет выиграть «Золотой мяч»BetOn00:28Карим Бензема: «Мечтаю о Золотом мяче»Sport.ru00:23Бензема рассказал, при каком условии выиграет «Золотой мяч»Евро-футбол.ру00:08Бензема рассказал, при каком условии он получит «Золотой мяч»Чемпионат21:43Карим Бензема прокомментировал получение награды от Союза футболистов ФранцииSports.ru21:30Показать ещёОценить