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Кариус назвал лучших вратарей в мире на данный момент
Sportbox.RU
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  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус высказался о лучших вратарях в современном футболе.В источнике
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Кариус назвал лучших вратарей в мире на данный момент

Sportbox.RU 16:45
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Кариус назвал лучших вратарей в мире на данный момент

Матч ТВ 16:45
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Кариус не смог назвать лучшего голкипера мира на данный момент

Soccernews.ru 16:39
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