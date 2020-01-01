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Кариус объяснил решение разорвать контракт с «Бешикташем»
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
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  • Евро-футбол.ру
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступавший в нынешнем сезоне в "Бешикташе" на правах аренды, заявил, что расторг контракт с турецким клубом из-за спора о зарплате.В источнике
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Кариус объяснил решение разорвать контракт с «Бешикташем»

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