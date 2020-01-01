Кариус объяснил решение разорвать контракт с «Бешикташем»

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступавший в нынешнем сезоне в "Бешикташе" на правах аренды, заявил, что расторг контракт с турецким клубом из-за спора о зарплате.