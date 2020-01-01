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Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо положительно высказался о Путине
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Бывший полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо положительно охарактеризовал Россию и ее президента Владимира Путина.В источнике
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Бывший футболист «Рубина» пожаловался на расизм в России

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Карлос Эдуардо: я хочу вернуться в «Рубин»

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