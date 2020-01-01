НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСборная России стала пятой в эстафете на этапе Кубка мира в ЧехииСборная Норвегии побеждает в ОслоБрянский лыжник Большунов выступит на Кубке мира без зрителейКорин Сутер выиграла второй Кубок мираРасписание стартов и трансляций XIII этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019/2020 в ХолменколленеГлавноеГол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»Сборная России стала пятой в эстафете на этапе Кубка мира в ЧехииТарасова высказалась о победе Валиевой на юниорском чемпионате мира«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛГол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛКрасная веснаКарлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятаяSports.ru114Eurosport.ru2:30Победу на финише традиционного норвежского марафона в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам одержала шведка Фрида Карлссон в Холменколлене 7 марта.В источнике Комментировать12Подробнее о событии Тереза Йохауг: «Сервисеры посоветовали мне не менять лыжи в марафоне. Грустно проигрывать из-за такой ошибки»Лыжный спорт 11:11Йохауг досрочно победила в общем зачете Кубка мира по лыжамSports.ru 10:12Непряева стала пятой в классическом марафоне, победила КарлссонСоветский спорт 08:04 рекламаЕщё по темеСборная России стала пятой в эстафете на этапе Кубка мира в ЧехииСборная Норвегии побеждает в ОслоБрянский лыжник Большунов выступит на Кубке мира без зрителейКорин Сутер выиграла второй Кубок мираРасписание стартов и трансляций XIII этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019/2020 в ХолменколленеГлавноеГол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»Сборная России стала пятой в эстафете на этапе Кубка мира в ЧехииТарасова высказалась о победе Валиевой на юниорском чемпионате мира«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛГол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛНовости