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Карнейро видит много рисков в возобновлении сезона АПЛ
Футбол России
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Бывший врач «Челси» Ева Карнейро в интервью BBC заявила, что возобновление сезона АПЛ, которое может состояться 13 июня, несет угрозу многим людям.В источнике
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Бывшая врач «Челси» Ева Карнейро выступила против возобновления футбола в ближайшее время

LiveResult.Ru 09:32
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Ева Карнейро: возобновление сезона ставит под угрозы много людей

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Карнейро видит много рисков в возобновлении сезона АПЛ

ProstoProSport 07:07 
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