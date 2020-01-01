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Карпин: «Мамаев может выйти сегодня на замену»
Футбол России
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  • Газета.Ru
Наставник "Ростова" Валерий Карпин не исключил, что полузащитник команды Павел Мамаев может выйти на поле во втором тайме матча против ЦСКА.В источнике
Подробнее о событии
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Карпин: «Мамаев может выйти сегодня на замену»

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Карпин оценил состояние Мамаева перед матчем с ЦСКА

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Валерий Карпин: «Где нужно будет, там Мамаев и выйдет»

Спорт-Экспресс 06:59
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