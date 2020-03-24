НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Карпин — о коронавирусе: «Очень нехорошо все. Хотелось бы ошибиться»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился своим мнением об опасности коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
alt

Валерий Карпин— о коронавирусе: «Очень нехорошо все. Хотелось бы ошибиться»

Sportbox.RU 21:28
alt

Карпин — о коронавирусе: «Очень нехорошо все. Хотелось бы ошибиться»

Sport24.ru 20:55 
alt

Карпин о коронавирусе: «Очень нехорошо все»

Sports.ru 17:45
реклама
Главное
Новости