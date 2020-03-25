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Карпин — о коронавирусе: «Очень нехорошо все. Хотелось бы ошибиться»
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился своим мнением об опасности коронавируса.В источнике
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Карпин - о коронавирусе: «Очень нехорошо всё. Хотелось бы ошибиться»

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