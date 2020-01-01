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Карпин — о матче с «Уфой»: пока силы были, всё было неплохо
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Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо.В источнике
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Карпин — о матче с «Уфой»: пока силы были, всё было неплохо

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Валерий Карпин: «Играть в таком режиме — это и для хорошо готовой команды физически тяжело»

ФК Ростов 16:48
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Валерий Карпин: «Все было неплохо, пока оставались силы»

Матч ТВ 17:15
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