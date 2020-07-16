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Карпин: футболистам «Ростова» не хватило сил на весь матч с «Рубином»
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Футболистам "Ростова" хватило сил только на первый тайм игры чемпионата России с казанским "Рубином", сказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин. "Рубин" и "Ростов" в Казани сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 29-го тура чемпионата России.В источнике
Валерий Карпин
футболист
Первый тайм очень понравился, но не хватило забитого гола. Три-четыре хороших момента создали. Пока силы были. Во втором тайме подсели, пришлось делать вынужденные замены. Леонид Слуцкий сказал, что игра была равная? Во втором тайме - да, равная игра. Первый тайм, по моему, без вариантов.Газета.Ru13:24
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Валерий Карпин: Во втором тайме с «Рубином» играли, пока были силы

Советский спорт 13:55
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Наставник «Ростова»: «Рубин» в концовке поддавил нас

Татар-информ 13:50
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Валерий Карпин: во втором тайме играли, пока были силы. Далее силы покинули

Чемпионат 13:39
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