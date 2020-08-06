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Газета.RuГазета.Ru
Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»
Матч ТВ
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.В источнике
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Подробнее о событии
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Карпин заявил о желании уехать из России после заражения футболистов

РБК спорт 03:05
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Газета.Ru 02:50
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Валерий Карпин: Было желание уехать из России и не возвращаться

Bookmaker-ratings.ru 02:40
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