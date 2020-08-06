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Газета.RuГазета.Ru
Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.В источнике
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Карпин о карантине «Ростова»: «У меня было все. От ненависти до желания уехать из России и не возвращаться»

Sports.ru 07:27
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Евро-футбол.ру 04:52
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Карпин признался, что хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Metaratings 04:27
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