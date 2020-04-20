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Карпин может возглавить «Локомотив»
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Как утверждает агентство Tutto Mercato Web, Карпин ведет переговоры с "Локомотивом" уже не сколько недель, и они близки к успеху. При этом Валерий сейчас возглавляет клуб "Ростов", и в феврале этого года он продлил с ними контракт еще на 5 лет.В источнике
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С чего всё начиналось
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Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»

По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов". При этом стороны до сих пор не пришли к единому соглашению.
РИА Новости вчера в 15:05
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Карпин и «Локомотив». Почему это невозможно

Спорт-Экспресс 11:55
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"Валера, верим!" Губерниев - о возможном назначении Карпина в "Локомотив"

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Мещеряков — о переговорах «Локомотива» с Карпиным: это всё слухи

Чемпионат вчера в 17:10
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