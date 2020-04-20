Карпин может возглавить «Локомотив»

Как утверждает агентство Tutto Mercato Web, Карпин ведет переговоры с "Локомотивом" уже не сколько недель, и они близки к успеху. При этом Валерий сейчас возглавляет клуб "Ростов", и в феврале этого года он продлил с ними контракт еще на 5 лет.