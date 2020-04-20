Карпин может возглавить «Локомотив»
Как утверждает агентство Tutto Mercato Web, Карпин ведет переговоры с "Локомотивом" уже не сколько недель, и они близки к успеху. При этом Валерий сейчас возглавляет клуб "Ростов", и в феврале этого года он продлил с ними контракт еще на 5 лет.В источнике
С чего всё начиналось
По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов". При этом стороны до сих пор не пришли к единому соглашению.
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