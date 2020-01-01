Карпин намекнул на плохое судейство

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин затронул тему судейства после матча против «Ахмата» в двадцатом туре чемпионата России. Напомним, поединок между «Ахматом» и «Ростовом» завершился со счётом 1:1.