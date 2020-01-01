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Карпин намекнул на плохое судейство
Metaratings
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  • LiveSport.ru
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  • ФК Ростов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин затронул тему судейства после матча против «Ахмата» в двадцатом туре чемпионата России. Напомним, поединок между «Ахматом» и «Ростовом» завершился со счётом 1:1.В источнике
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