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Карпин назвал чемпионат России ненормальным
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Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.В источнике
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Карпин раскритиковал чемпионат России по футболу

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Карпин назвал РПЛ Роспотребнадзор-чемпионатом и процитировал «предел человеческой мерзости» Бышовца. Главный итог сезона

Футбол России 06:07
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