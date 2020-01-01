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Карпин назвал потерей уход Зайнутдинова в ЦСКА
Sports.ru
  • Sports.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • ФК Ростов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 5-го тура РПЛ с «Уралом» поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова, который продолжит карьеру в ЦСКА.В источнике
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Карпин – о трансфере Зайнутдинова: «С футбольной точки зрения это для нас потеря»

Евро-футбол.ру 13:44
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Карпин назвал потерей уход Зайнутдинова в ЦСКА

Metaratings 13:37
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«Потеря с точки зрения футбола». Карпин — о переходе Зайнутдинова в ЦСКА

Чемпионат 13:12
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