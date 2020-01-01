НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеШироков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов»Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусомВ «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»Член исполкома РФС: «Не исключаю, что „Ростову“ присудят поражения»Жена Карпина: «Не даю комментариев о коронавирусе в „Ростове“»Главное«Ювентус» с Роналду второй год подряд не выигрывает Кубок ИталииАстон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0Широков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов»Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности«Вальядолид» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов заменен на 64-й минутеЧемпионатКарпин не знает, грозят ли «Ростову» технические пораженияRT на русском4RT на русскомФутбол РоссииSports.ruМатч ТВГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заражение коронавирусом шести футболистов команды.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Карпин отреагировал на информацию о возможных технических поражениях «Ростову»Матч ТВ 15:10Карпин отреагировал на информацию о возможных технических поражениях «Ростову»Sportbox.RU 15:10Валерий Карпин отреагировал на заражение коронавирусом игроков «Ростова»BetOn 13:50рекламаЕщё по темеШироков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов»Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусомВ «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»Член исполкома РФС: «Не исключаю, что „Ростову“ присудят поражения»Жена Карпина: «Не даю комментариев о коронавирусе в „Ростове“»Главное«Ювентус» с Роналду второй год подряд не выигрывает Кубок ИталииАстон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0Широков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов»Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности«Вальядолид» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов заменен на 64-й минутеНовости