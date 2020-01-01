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Карпин не знает, грозят ли «Ростову» технические поражения
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заражение коронавирусом шести футболистов команды.В источнике
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Карпин отреагировал на информацию о возможных технических поражениях «Ростову»

Матч ТВ 15:10
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Карпин отреагировал на информацию о возможных технических поражениях «Ростову»

Sportbox.RU 15:10
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Валерий Карпин отреагировал на заражение коронавирусом игроков «Ростова»

BetOn 13:50
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