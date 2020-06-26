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Карпин не знает, каким составом «Ростов» будет играть с «Арсеналом»
Матч ТВ
  • Первый Тульский0:45
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что не знает, каким составом его команда будет играть в предстоящем матче с тульским "Арсеналом".В источнике
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Карпин – о составе «Ростова» на матч с «Арсеналом»: я сам не понимаю

Metaratings 07:59
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Валерий Карпин – о матче с «Арсеналом»: «Не знаю, в каком составе будет играть «Ростов»

Матч ТВ 07:28
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Валерий Карпин – о матче с «Арсеналом»: «Не знаю, в каком составе будет играть «Ростов»

Sportbox.RU 07:28
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