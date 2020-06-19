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Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»
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Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".В источнике
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Подробнее о событии
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Карпин — о матче «Сочи» — «Ростов»: «Мы в „тюрьме“ сидим. Кто будет играть, я не знаю»

Sport24.ru 04:19 
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Карпин – о матче с «Сочи»: кто будет играть, я не знаю – мы в «тюрьме» сидим

Metaratings 04:14
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Валерий Карпин: мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть с «Сочи», я не знаю

Чемпионат 04:09
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