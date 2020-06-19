Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".