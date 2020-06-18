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Карпин: «Без понятия, кто сыграет с „Сочи“, мы в „тюрьме“ сидим»
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Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим.В источнике
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Карпин – перед матчем с «Сочи»: Кто будет играть, я не знаю

Советский спорт 04:26
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Карпин – о матче с «Сочи»: кто будет играть, я не знаю – мы в «тюрьме» сидим

Metaratings 04:14
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Валерий Карпин: мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть с «Сочи», я не знаю

Чемпионат 04:09
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