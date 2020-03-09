Карпин объяснил, почему назвал игру «Ростова» с ЦСКА катастрофой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему назвал катастрофой игру своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.