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Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
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Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов был заменен в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", потому что почувствовал дискомфорт в ноге, сообщил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Выиграли за счет морально-волевых качеств. Этим ребятам можно вообще памятник ставить. После такой подготовки, которая у нас была эти две недели. После всего того, что произошло. За то, что они сегодня сделали, можно памятник поставить.Футбол России15:34
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Карпин: «Игрокам „Ростова“ можно ставить памятник»

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«Было очень тревожно». Жена Карпина — о матче с «Арсеналом»

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Карпин: игрокам «Ростова» можно памятник поставить за победу над «Арсеналом»

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