Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов был заменен в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", потому что почувствовал дискомфорт в ноге, сообщил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.В источнике Выиграли за счет морально-волевых качеств. Этим ребятам можно вообще памятник ставить. После такой подготовки, которая у нас была эти две недели. После всего того, что произошло. За то, что они сегодня сделали, можно памятник поставить.Футбол России15:34