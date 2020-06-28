Валерий Карпин футболист

Выиграли за счет морально-волевых качеств. Этим ребятам можно вообще памятник ставить. После такой подготовки, которая у нас была эти две недели. После всего того, что произошло. За то, что они сегодня сделали, можно памятник поставить.

Футбол России

15:34