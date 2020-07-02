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Газета.RuГазета.Ru
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
Газета.Ru
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На вопросе о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системе видеопомощи судьям (VAR).В источнике
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Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 20:22
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