Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопрос о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системы видеопомощи судьям (VAR).В источнике Хотелось бы три очка, но удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики.Газета.Ruвчера в 16:16