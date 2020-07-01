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Газета.RuГазета.Ru
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
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На вопрос о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системы видеопомощи судьям (VAR).В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Хотелось бы три очка, но удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики.Газета.Ruвчера в 16:16
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