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Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
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На вопрос о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системы видеопомощи судьям (VAR).В источнике
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