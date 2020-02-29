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Карпин отказался комментировать судейство в матче «Ахмат» – «Ростов»
LiveSport.ru
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отказался комментировать работу главного арбитра встречи 20-го тура РПЛ «Ахмат» – «Ростов» (1:1) Сергея Лапочкина.В источнике
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Валерий Карпин – о судействе в игре с «Ахматом»: Была игра на выезде, а вы дальше думайте

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Карпин: РФС нам запретил говорить про судей

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Карпин отказался комментировать судейство в матче «Ахмат» – «Ростов»

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