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Карпин отметил результативность Хасимото после победы над «Арсеналом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил игру полузащитника Кенто Хасимото, который оформил дубль в матче девятого тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).В источнике
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Карпин: в Японии Хасимото так никогда не делал

Футбол России 09:58
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Карпин: «Ни разу не видел у Хасимото таких качеств игры в атаке. Мы начали его выдвигать, это приносит результат»

Sport24.ru 09:54 
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Карпин: прежде не видели у Хасимото таких качеств игры в атаке

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