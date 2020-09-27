Карпин отметил результативность Хасимото после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил игру полузащитника Кенто Хасимото, который оформил дубль в матче девятого тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).