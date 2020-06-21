Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля. Причиной переноса игры стала вспышка коронавируса в московском клубе.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видеообращение после объявления решения РФС перенести матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля.
РИА Новости вчера в 08:42