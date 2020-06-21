Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля. Причиной переноса игры стала вспышка коронавируса в московском клубе.