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Карпин отреагировал на уход Попова из «Ростова»
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Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на претензии ушедшего из команды болгарского футболиста Ивелина Попова.В источнике
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