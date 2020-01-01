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ФК РостовФК Ростов
Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения
Матч ТВ
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Футболисты нашего клуба подарили Валерию Карпину на день рождения модный рюкзак.В источнике
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«Они намекают, что мне пора сваливать отсюда?» Карпин удивился подарку игроков «Ростова»

Матч ТВ 05:10
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«Они намекают, что мне пора сваливать отсюда?» Карпин удивился подарку игроков «Ростова»

Sportbox.RU 05:10
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Карпин о поздравлениях Саплинова: «Будь у меня больше таких футболистов, как ты, я до 51 года не дотянул бы»

Sports.ru 05:05
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