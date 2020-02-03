НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ФК РостовФК Ростов
Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
  • Rostov gazeta
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ФК Ростов
Футболисты нашего клуба подарили Валерию Карпину на день рождения модный рюкзак.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Они намекают, что мне пора сваливать отсюда?» Карпин удивился подарку игроков «Ростова»

Sportbox.RU 05:10
alt

«Они намекают, что мне пора сваливать отсюда?» Карпин удивился подарку игроков «Ростова»

Матч ТВ 05:10
alt

Карпин — Саплинову: «Ты смерти моей хочешь или чтобы я из «Ростова» свалил?»

Sport24.ru 04:53 
Главное
Новости