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Валерий Карпин решил задержаться в «Ростове»
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Валерий Карпин продлил на пять лет контракт с ФК «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба.В источнике
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Подарок Карпину, или Возможен ли «бунт провинции» в наши дни?

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Гамула прокомментировал контракт Карпина с ФК «Ростов»

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Карпин подписал контракт с «Ростовом» на пять лет. Что это значит

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