НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • FootballHD
  • ФК Ростов
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о матче 22-го тура Российкской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" (1:3).В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Карпин: «Рисунком игры в матче с „Локомотивом“ очень доволен»

Sport.ru 15:59
alt

Карпин: одна команда атаковала, а другая — ударила с 30 метров, и мы забили в свои ворота

Чемпионат 15:06
alt

Валерий Карпин: Если будем и дальше играть, как в первые полчаса, то все будет хорошо

ФК Ростов 14:41
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости