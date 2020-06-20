Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1. Основная команда желто-синих находится на карантине из-за того, что у шести игроков выявлен коронавирус. Против "Сочи" играл молодежный состав.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура РПЛ. В этой встрече за «Ростов» играл юноши 2001–2004 годов рождения, поскольку основной состав ушел на карантин после обнаружения у шести игроков коронавируса.
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