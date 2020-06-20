Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1. Основная команда желто-синих находится на карантине из-за того, что у шести игроков выявлен коронавирус. Против "Сочи" играл молодежный состав.