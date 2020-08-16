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Карпин после поражения «Ростова» назвал «Зенит» лучшей командой России
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Главный тренер южан Валерий Карпин рассказал, как подбодрил свою команду после поражения со счетом 0:2. Валерий Карпин рассказал о том, как поблагодарил за игру свою футбольную команду "Ростов", которая дома уступила петербургской команде "Зенит" со счетом 0:2.В источнике
Валерий Карпин
футболист
Что сказал своим игрокам после матча? Сказал, что молодцы. Бывает. Первый тайм играли хорошо, второй еще лучше. Поблагодарил за игру. Мы играли против лучшей команды в России на данный момент.BetOnвчера в 16:30
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Карпин: «Ростов» играл против лучшей команды на данный момент в России

Чемпионат вчера в 16:11
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Валерий Карпин: В матче с «Зенитом» не хватило голов, все остальное было

Советский спорт вчера в 16:06
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Карпин: «В первом тайме „Ростов“ сыграл хорошо, во втором — еще лучше. Не хватило голов, все остальное было»

Sport24.ru вчера в 15:50 
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