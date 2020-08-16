Валерий Карпин футболист

Что сказал своим игрокам после матча? Сказал, что молодцы. Бывает. Первый тайм играли хорошо, второй еще лучше. Поблагодарил за игру. Мы играли против лучшей команды в России на данный момент.

BetOn

вчера в 16:30