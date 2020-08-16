Карпин после поражения «Ростова» назвал «Зенит» лучшей командой России
Главный тренер южан Валерий Карпин рассказал, как подбодрил свою команду после поражения со счетом 0:2. Валерий Карпин рассказал о том, как поблагодарил за игру свою футбольную команду "Ростов", которая дома уступила петербургской команде "Зенит" со счетом 0:2.В источнике Что сказал своим игрокам после матча? Сказал, что молодцы. Бывает. Первый тайм играли хорошо, второй еще лучше. Поблагодарил за игру. Мы играли против лучшей команды в России на данный момент.BetOnвчера в 16:30
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