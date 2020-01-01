Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин после победы своей команды над «Арсеналом» из Тулы в домашнем матче 24-го тура чемпионата России похвалил подопечных за морально-волевые качества.