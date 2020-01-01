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Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин после победы своей команды над «Арсеналом» из Тулы в домашнем матче 24-го тура чемпионата России похвалил подопечных за морально-волевые качества.В источнике
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Карпин: в победе над «Арсеналом» больше преодоления на характере

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Карпин: в победе «Ростова» над «Арсеналом» было больше преодоления на характере

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Несбитый летчик. Мамаев — снова топ

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